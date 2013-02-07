Старейший театральный режиссер России попал в реанимацию

Вечером 6 февраля старейший российский театральный режиссер, 97-летний Петр Монастырский был доставлен в реанимацию в Самаре. Ещё днём Монастырский жаловался на проблемы с сердцем. Вечером 7 февраля в Самарском академическом театре драмы должен был состояться творческий вечер народного артиста СССР Петра Монастырского: «Звездные страницы самарской сцены».

Петр Монастырский - старейший российский театральный режиссер, ученик Бориса Захавы, в профессии с 1934 года, поставил более 200 спектаклей, из которых примерно 120 в Самарском академическом театре драмы. Наиболее известные спектакли: «Зыковы», «Ричард III», «Гамлет», «Золотая карета», «Левша-92».

В 1998 году после конфликта с новым главным режиссером Самарской Драмы Вячеславом Гвоздковым Петр Монастырский ушел из театра драмы. В августе 2007 года в возрасте 92 лет стал главным режиссёром тольяттинского драматического театра «Колесо». В октябре 2011 Монастырский стал старейшим кандидатом в депутаты Государственной Думы 6-го созыва по списку партии «Яблоко».