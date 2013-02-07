В Петербурге вручили награды за театральный «Прорыв»

В Петербурге названы лауреаты IV Театральной премии для молодых «Прорыв», которая вручалась по итогам сезона 2011-2012 годов. Третий год подряд в главной номинации – лучший молодой режиссёр - победителем стал Дмитрий Волкострелов, сообщает «Искусство ТВ».



Церемония награждения лауреатов проходила в театре имени В. Ф. Комиссаржевской. На сцену театра выходили те, кто, по мнению жюри, соответствовал главному постулату концепции премии: статуэтка Мельпомены должна быть наградой «за творческие достижения и инновационные эстетические поиски».



Как уже упоминалось, в номинации «Лучший молодой режиссёр драматического театра» победу праздновал Дмитрий Волкострелов. Не один, а с двумя коллегами: Семёном Александровским и Александром Вартановым. Втроём они поставили в театре «Post» масштабный эпический цикл из 16 коротких пьес «Shoot/Get Treasure/ Repeat» по тексту Марка Равенхилла.



Как лучшие исполнители женской и мужской роли минувшего сезона были отмечены, соответственно, Дарья Румянцева за роль Кей Конвей в спектакле «Время и семья Конвей» («Такой Театр») и Кирилл Варакса, сыгравший парня по имени Пархи в спектакле «Двое бедных румын, говорящих по-польски» («Этюд-театр»).



Лучшим молодым актёром второго плана названа Ирина Саликова, сыгравшая роль Самуила Яковлевича Глостера в спектакле «Лир» на сцене театра «Приют комедианта». Напомним, что в этой постановке персонажей-мужчин играют женщины, а героинь – мужчины. Ирине Саликовой был также вручён и специальный приз спонсора «За уникальность перевоплощения».



Лучшим молодым менеджером драматического театра была признана Милена Авимская – генеральный продюсер открытой ей лаборатории «ОN.Театр». В сезоне 2011-2012 она организовала конференцию «Американская драматургия: новые открытия» и провела Всероссийский фестиваль-лабораторию «ON.Театр.ru».

В финале церемонии вручали спецпризы. Почётную премию «За продвижение молодых талантов» получил главный художник БДТ имени Г. А. Товстоногова, народный художник России Эдуард Кочергин.



Специальный приз Номинационного совета премии «Прорыв» был также вручён актрисе «Этюд-театра» Анне Донченко за роли в премьерах сезона 2011-2012 годов. Специальных призов жюри удостоены актриса Ульяна Фомичёва за яркие роли минувшего сезона и творческий коллектив спектакля «Антитела», поставленный Михаилом Патласовым в «Балтийском доме», - «За прорыв в современную реальность».



Напомним, что премия «Прорыв» была учреждена четыре года назад независимыми театральными критиками Жанной Зарецкой и Андреем Прониным, а также театром «Приют комедианта». Премия вручается раз в год в шести номинациях. Премия имеет ограничение по возрасту – 35 лет.