Опрос: что Вы начали раньше: читать или создавать собственные произведения?

Что побудило Вас взяться за перо? И что Вы начали раньше: читать или создавать собственные произведения?



Юрий Вяземский: «Читал я с детства, но тяга к перу у меня появилась позже. Я всегда знал, что должен заниматься творчеством, но долго не мог определиться: учился и играть на скрипке, и поступил в Щукинское училище, думая, что хочу стать актёром, но потом бросил его. И только когда написал свой первый профессиональный рассказ, осознал, что литература - это моё. Сегодня я пишу исторические романы по 12 часов в сутки, и могу сказать, что литература - это больше чем наркотик».



Сергей Шаргунов: «Читать я начал позже, чем писать. В детстве брал книги и переписывал слова из них, некоторые почему-то обводил в рамочку. Так как я рос в семье священника, часто книгами были жития святых. Я с детства тянулся к слову, записывал истории, сказки. А в 19 лет отнёс свой рассказ в журнал «Новый мир», куда его, к моему удивлению, взяли. Первое большое произведение я написал, когда был влюблен. Ведь именно чувства, любовь, опыт и эмоции вдохновляют, дают разгон для художника».



Юлия Горте: «Если я Вам сообщу, что создавать свои собственные произведения я начала раньше, чем читать, Вы мне, конечно, не поверите. А зря! Ведь, создавать свои шедевры можно совсем по-другому. Например, стоять в три годика на сцене и исполнять детские песенки, в четыре участвовать в соревнованиях по художественной гимнастике, в пять танцевать в зале собственной квартиры. Вы скажите, что это не то! Но ведь не все произведения большие и не все успехи знаменитые. Каждый из нас хочет вернуться в сказку под названием "Детство". Также получилось и у меня: убежать от реальности, проблем и повседневного быта, мне помогла моя собственная книга, где я сама могла придумать свою историю, создать в ней свои правила и находиться там столько, сколько хотелось. Ну, или хотя бы столько, сколько позволяла наша действительность. Но я не убегаю от своих проблем, а просто создаю свой мир, в котором могу отдохнуть и расслабиться, посмеяться и поплакать, почувствовать себя слабой и всесильной».