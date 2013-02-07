10 февраля в Петербурге по традиции будут отмечать День памяти А.С. Пушкина

Мероприятия по случаю трагической даты всегда выступают свое­образным отражением времени, в котором мы живем. День памяти поэта начнется с богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади.

Чуть позже состоится церемония открытия памятного собрания во дворе музея, у памятника поэту на набережной реки Мойки, 12. Проведет церемонию директор Всероссийского музея Пушкина, доктор культурологии, профессор Сергей Некрасов. Там же состоится выступление директора Института русской литературы РАН, доктора филологических наук, члена-корреспондента РАН Всеволода Багно. Перед публикой выступит Детский хор Государственной телерадиокомпании «Петербург».

В 14.45 состоится традиционная минута молчания. И прозвучат стихи Пушкина в исполнении народного артиста России Сергея Новожилова и заслуженного артиста России Алексея Емельянова. В музее Пушкина к годовщине смерти поэта организованы выставки, пройдут «круглые столы». Вечером на Мойке, 12, состоится концерт, посвященный памяти Александра Сергеевича. Вход свободный. Литературно-музыкальный вечер «Поэт и царь», посвященный 176 й годовщине со дня гибели Пушкина, пройдет в Капелле.

Увы, рядовые петербуржцы, как правило, во всех этих мероприятиях принимают не самое активное участие: неизменный пафос и официоз, которыми в последние годы сопровождаются поминальные вечера, концерты и чтения, горожан заметно смущают и отталкивают. Однако силу пушкинского наследия церемонии не отменяют, и стихи великого поэта остаются жить, несмотря ни на что, сообщает сайт «Новости Петербурга».