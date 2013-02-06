В Москве прошли похороны Оскара Фельцмана (ВИДЕО)

В Москве в среду прошли похороны знаменитого композитора, народного артиста РСФСР Оскара Фельцмана. Траурная церемония в московском Доме композиторов сопровождалась сочинениями "патриарха русской песни" в исполнении знаменитых певцов.

Проводить в последний путь автора легендарных "Ландышей" пришли его друзья и коллеги: певцы Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, композитор Александра Пахмутова, глава Минкульта Владимир Мединский.

Иосиф Кобзон впоминал о последних разговорах с "живой легендой". Он призывал Фельцмана готовиться отметить 92-летие. Оскар Борисович всего 2 недели не дожил до своего дня рождения.

Хиты Оскара Фельцмана исполняли Леонид Утесов, Марк Бернес, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, София Ротару.

"Ландыши", "Белый свет", "Ходит песенка по кругу" - знакомы с детства каждому.

Оскара Фельцмана похоронят, как он завещал, на Новодевичьем кладбище, рядом с Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской.

Композитора подвело сердце.