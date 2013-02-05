Директор Большого не исключил причастность Цискаридзе к нападению на Филина

Директор Большого театра (ГАБТ) Анатолий Иксанов не исключил причастность артиста Николая Цискаридзе к нападению на художественного руководителя балетной труппы Сергея Филина.

По ощущению Иксанова, «все, что случилось, - это закономерный итог того беспредела, который создавался в первую очередь Николаем Максимовичем Цискаридзе».

В интервью журналу «Сноб» директор ГАБТ: «Поливание грязью театра и его сотрудников, постоянные интриги и уверенность в собственной безнаказанности - фон, на котором стала возможна эта трагедия».

Анатолий Иксанов отметил, что заметил «сходство преступлений в отношении Сергея Филина и Геннадия Янина, который так и не был назначен на должность худрука театра, так как его фотографии порнографического содержания были неизвестными лицами опубликованы в Сети».

Он отметил, что с Яниным эффект был достигнут, он написал заявление и ушел.

Иксанов назвал также тех, кому было бы интересно попасть в руководители ГАБТ. По его мнению, среди них творческие амбициозные люди, выходцы из культурных департаментов правительства, а также группа лиц, которую интересует бюджет Большого театра: за последнее десятилетие он вырос до 120 миллионов долларов в год.

Напомним, по факту нападения на балетмейстера Большого театра Сергея Филина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следователи продолжают допрашивать сотрудников театра и других людей, которые могли иметь отношение к произошедшему. В СКР допросили и Цискаридзе.

Сергей Филин накануне был выписан из больницы в Москве и отправлен на лечение в Германию.