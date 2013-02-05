В Карелии борются за «Кижи»: пикет в Петрозаводске и заседание Заксобрания

Карельские активисты борются за уникальный музей-заповедник «Кижи». Все началось со смены директора.

Перемены в руководстве музея обсуждали во вторник на внеочередном заседании Заксобрания.

Напомним, сотрудники «Кижей» с тревогой восприняли назначение новым руководителем экс-главу региона Андрея Нелидова.

Музейщиков поддержала значительная часть общественности. Местные депутаты собираются писать письмо президенту РФ Владимиру Путину.

В центре Петрозаводска во вторник на пикет в защиту исторического наследия вышли около 300 человек. Некомпетентный работник — так на плакатах называют экс-главу Карелии.

Видеозапись заседания общественного совета при Министерстве культуры смотрели чуть ли не все жители Карелии.

Возрождение русского севера разработала корпорация развития Карелии, созданная по инициативе Нелидова, в то время главы региона.

Разработчик концепции « Духовное возрождение русского севера» Иван Романов назвал главную задачу — привлечь денежные средства для строительства инфраструктуры, для строительства ресторанов и гостиниц.

Минкульт назначил директором «Кижей» Андрея Нелидова. Он уже пообещал, что при работе будет придерживаться концепции сотрудников музея-заповедника. И строительства на охраняемой территории не будет. Но, по его мнению, гостиницы и кафе для туристов нужны.

Инициативная группа музейных работников решила искать защиты в Москве, передает Вести.ру. Написали письма. С просьбой — лишить директорского кресла Нелидова и вернуть Аверьянову, которая руководила музеем 10 лет.