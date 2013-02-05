В Москве в Пушкинском музее появился новый шедевр "Крещение Христа"
5 февраля 2013, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в Пушкинском музее появился новый шедевр "Крещение Христа" фламандских мастеров. Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина пополнилась полотном XVII века.
Полотно Хендрика ван Балена и Яна Брейгеля-младшего было приобретено в декабре 2012 года на средства, специально выделенные Министерством культуры для ГМИИ. Директор Пушкинского музея Ирина Антонова рассказала, что картина "Крещение Христа" датируется 20-ми годами XVII века. Она уточнила, что фигуры написал ван Баленом, а элементы натюрморта и пейзаж созданы Яном Брейгелем-младшим.
Ирина Антонова подчеркнула, что перед приобретением специалистами музея были проведены работы по выявлению подлинности работы. В частности, сделали стилистический анализ и рентгеновское исследование полотна. Копия картины, сделанная подмастерьями Хендрика ван Балена, в настоящее время хранится в запаснике Королевского Музея изящных искусств в Антверпене.
Полотно ГМИИ выкупил у частного коллекционера за 20 млн. рублей.