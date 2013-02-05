Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль открылся в Пскове

В 20-й раз в Пскове открылся Пушкинский театральный фестиваль, который соберет труппы из всех уголков страны.

Театральный фестиваль начался заседанием творческой лаборатории, в ходе работы которой проходят как обсуждения спектаклей из фестивальной афиши, так и проблем перевода пушкинских произведений с их многомерностью и многозначностью на язык сценического искусства. В качестве докладчиков выступают литературоведы-пушкинисты, актёры, режиссёры, театральные критики. Традиционно слушателями и участниками обсуждений докладов и спектаклей могут стать все желающие.

Фестиваль продлится до 10 февраля. В ходе него будет показано 11 проектов творческих коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Пскова. Показы пройдут на четырех сценических площадках Пскова, а также в Пушкинских Горах на сцене Научно-культурного центра Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Всего на суд зрителей будет представлено 7 драматических произведений, 2 постановки кукольных театров и два музыкальных концерта.

Первым спектаклем в программе станет «Пиковая дама» в исполнении артистов Государственного драматического театра «На Литейном» из Санкт-Петербург. Также в рамках фестиваля зрители увидят «Пушкинский концерт» Санкт-Петербургской государственной консерватории, «Евгения Онегина» в постановке Академии театрального искусства из Санкт-Петербурга и выступление ансамбля «Псков» с новой программой.

10 февраля мероприятие закроется мастер-классом Константина Райкина (Школа-студия МХАТ). В тот же день состоится лития на могиле поэта в Пушкинских Горах.

Всего за 20 лет проведения праздника псковский Пушкинский фестиваль посетили более 150 театров из разных регионов России.