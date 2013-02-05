Выходные в Московском Театре Русской Драмы прошли многолюдно, быстро и неожиданно. На сцене не прогоняли и не выстраивали спектакли следующей недели, даже не показывали сказки из детского репертуара, как это бывает обычно. Другие артисты стали полновластными хозяевами уютного особняка – участники театрального сретенского фестиваля.

В субботу, в 11 утра без пышных церемоний открылся VIII фестиваль «Сретение-2013». Это не обычный конкурс, не привычное состязание актеров и режиссеров в театральном мастерстве – это любительские театральные коллективы воскресных школ и православных объединений. Своим предметом такое специальное искусство берет не просто нашу жизнь: нравы и обычаи, ситуации и характеры. Центральное место занимает нравственная составляющая, духовная сторона человеческого существования и сложная для некоторых тема веры в Бога.

Всего девять спектаклей прошли конкурсный отбор и попали в программу фестиваля: четыре показали в первый день, пять – во второй. Жюри – больше половины представители духовенства - пришлось оценивать совершенно разные постановки: сказки, притчи, библейские сюжеты и даже travel-story «Солнышко и снежные человечки».

«Театр усыпляет христианскую жизнь, уничтожает ее, сообщая жизни христиан характер жизни языческой», — писал святой Иоанн Кронштадтский, а десятилетиями позже Иосиф Бродский подарил нам фразу: «В каждой музыке Бах, В каждом из нас Бог». Мне кажется, специфический фестиваль – самое время разобраться в том, сколько в каждом из нас Бога и возможен ли христианский театр. За помощью я отправилась к руководителям представленных студий с одним только вопросом: Почему Театр?

Земляникина Елена Владимировна ( «Доброе слово»):

Во-первых, театр объединяет людей, а во-вторых, используя эту форму, проще достучаться до сердца, сказать так своё доброе слово – недаром наш коллектив носит это название - чтобы тебя услышало много народу.

Крикунова Надежда Васильевна («Васильки»)

Я не считаю театр грехом, когда на нем играются нравственные спектакли, когда добро побеждает зло. Я считаю, что это красиво и поучительно.

Протасова Марина Петровна («Огонёк»)

Театр – это искусство, которое ближе всего к народу. То, что люди иногда не понимают на службах, мы пытаемся донести искусством.

Нетылько Виктория Владимировна («Аленький цветочек»)

Мне кажется, театральное никак не мешает православному. Можно во всем найти что-то хорошее и что-то плохое. Театральные постановки всегда были близки народу, а сказки – это вообще наши истоки: что-то здесь вымысел, а что-то - реальность.

Оказалось, что нападки на искусство театра уже неактуальны, более того, на церемонии вручения наград художественный руководитель Московского Театра Русской Драмы

Михаил Щепенко сказал, что он видит в ежегодных сретенских фестивалях не просто традицию, а поднимающуюся волну интереса. В конце каждого конкурсного дня он подробно разбирал именно профессиональную художественную составляющую спектаклей. Поднимать вопрос о нравственности той или иной постановки не приходилось, но при выборе победителей, конечно, учитывались оба критерия. По их совокупности лауреатами фестиваля стали «Семейное счастье» и «Солнышко и снежные человечки».

Театральный коллектив при храме свт. Николая в Покровском не первый раз получает награду на фестивале «Сретение» - в прошлом году первое место взял их «Мороз Иванович», в этом - такая же зимняя, но уже румынская история «Солнышко и снежные человечки». Трогательное повествование о самопожертвование, лишенное плакатного пафоса и махровой назидательности, понятно даже самым маленьким зрителям. Два снеговика отправляются на поиски солнца, чтобы попросить его не выходить весной на небо. По пути они встречают голодных замерзших зверей, которые мечтают о солнце и весне. Столкновение по нарастающей двух интересов разрешается с наступлением теплого времени года – снежные человечки просят солнышко, чтобы оно … поскорее пришло. А когда они тают, на их месте вырастают прекрасные весенние цветы. Вот так доброжелательно и легко можно принять самое сложное решение своей жизни, отдать свою жизнь ради существования других жизней.

Спектакль «Семейное счастье» в более прямой, но такой же непринужденной форме пытается говорить о том, что должно волновать каждого человека – о семейном счастье. Зрители равнодушными не остались. Лаврентьева Наталья оценила открытый финал, образы, созданные режиссером, и мудрость: «Режиссура замечательная, мудрость Оптинских старцев и послания к коринфянам апостола Павла – все собрано воедино автором. Очень интересный образ кораблика на воздушных шариках – очень легкий и хрупкий, ведь шарики могут лопнуть и кораблик никуда не полетит». Действительно, каждый хочет быть счастливым, просто у каждого свой ответ на вопрос: «Что такое счастье?» и это уже тема для другого текста.