Андрей Косинский: из гидрографа – в музыканты (ВИДЕО)

Прирожденный музыкант и композитор Андрей Косинский создает впечатление человека, полностью погруженного в мир музыки. Его песни в репертуаре В. Леонтьева, дуэта «Непара», С. Пьехи, группы A'Studio, А. Апиной, А. Глызина, Л. Вайкуле, М. Боярского и многих других. Он выступает с концертами, пишет музыку к сериалам, недавно создал мюзикл «Остров сокровищ». Сейчас работает над новым мюзиклом – «Белка и Стрелка». Осенью прошлого года вышел очередной диск Андрея Косинского «Я это Я», уникальный своим аналоговым звучанием. Удобно и стильно-небрежно одетый, с вьющимися волосами, подвижный, с великолепной мимикой и живым проницательным взглядом человек предстал передо мной в некурящем зале одного из столичных кафе. «Я слышу, что вы курите, - сказал мне А. Косинский, когда мы договаривались об интервью, - А я вот уже 8 лет не курю, и не тянет». Это человек-феерия, он говорит, жестикулирует, поет, вспоминает разные анекдоты и смешные ситуации, он все время в движении, как вечный двигатель.



АН: Андрей Макаревич, Юрий Шевчук свои книги и эссе начинают с детства. А какое оно было у вас?



А. Косинский: Детство у меня было счастливое. И музыкальным я был всегда. Как-то я шёл с мамой по Невскому и, ещё толком не умея говорить, напевал мелодию песни «Подмосковные вечера». Мимо проходил радиорепортёр и сказал: «Мамаша, обратите внимание, у вас очень музыкальный ребёнок». В пять лет я уже учился играть на аккордеоне, но очень его не любил. Мой преподаватель, чтобы я держал ровно локоть, подставлял под него перьевую ручку, от которой у меня до сих пор осталась татуировка (улыбается). В шесть лет я уговорил родителей купить мне пианино… После школы поступал в институт культуры, но не прошёл, любовь помешала. И я отправился служить на флот. Музыкой не переставал заниматься ни дня – вся художественная самодеятельность была на мне. Окончил военно-морское училище по специальности «Штурман надводных кораблей». Служил в гидрографии ВМФ, занимался детальной съёмкой рельефа дна. А музыка была всегда.







Здесь нужно сделать маленькую ремарку, а точнее небольшой экскурс в историю рода Косинских, принадлежащего к древнему польскому гербу «Рогаля». Предки А. Косинского были военными, даже получили от Наполеона баронский титул, как рассказал сам музыкант. В семье Косинских сильны военно-морские традиции. Два прадеда музыканта служили на флоте и участвовали в Русско-японской войне. Один был старшим флаг-офицером при штабе адмирала Фелькерзама на броненосце «Ослябя» и погиб во время Цусимского сражения. Другой прадед - Константин Михайлович Косинский - служил на плав-мастерской «Камчатка» доктором. И лишь случайность спасла его от гибели в том же сражении (накануне битвы он был посажен на гауптвахту за дерзость царю). И отец, и старший брат Андрея, – военные моряки, так что идти или не идти на флот – вопрос не стоял - династия, традиции!



АН: Многие музыканты, рассказывая о своем творчестве, говорят, что их воспитала среда, в которой они росли, а вас?



А. Косинский: Да, думаю, что действительно так. Я вырос в СССР. В то время существовали профессиональные художественные советы. И до наших ушей доходила только самая качественная в плане мелодии и гармонии музыка. Пошлости и низкопробщины не было по умолчанию. А ещё мы правдами и не правдами доставали запрещенные зарубежные пластинки и слушали их. Наступила эпоха «Битлз», которая перевернула мое сознание. И началось.



АН: Скажите, что или кто вас вдохновляет?



А. Косинский: Знаете, я счастлив потому, что хобби и профессия совпадают. Это – музыка. Я испытываю от этого наслаждение. Меня вдохновляет не природа, а всё то, чем я занимаюсь в данный конкретный момент времени: работа в студии, создание музыки к мюзиклу, живой концерт, артисты, для которых я пишу песни. Я должен чувствовать исполнителя – его характер, стиль, то, как он ведет себя на сцене и в жизни… Только после этого я могу написать для него музыку, так сказать сшить «костюмчик по размерчику».



АН: И, в заключение: с кем бы из зарубежных исполнителей вы хотели поработать?



А.Косинский: С Mick Hucknall’ом - лидером группы Simply Red. Я бы хотел ботинки чистить Stevie Wonder’у, и помогать ему переходить дорогу. Хотел бы подглядывать, как работает в студии какой-нибудь знаменитый продюсер, например, Walter Afanasieff, Поучиться тому, как он вытаскивает интонации у звёзд, как он работает с исполнителями. Мне о нем рассказывал очень много интересного Леонид Агутин.



АН: Спасибо вам огромное за столь душевный разговор!



А. Косинский: Хочу пожелать всем людям жить под девизом «Если плохо, то все равно хорошо!». Пожелать просыпаться каждый день с улыбкой, каждый день проводить на позитиве и радоваться тому, что у человека есть сейчас. То есть жить сегодняшним днем или самым ближайшим будущим. Потому что только у сильного человека мечта – это цель, а у слабого человека цель – это мечта. Хотелось бы, чтобы люди получали наслаждение от жизни, а это бы приносило и здоровье, и семейное счастье, и успех в работе.