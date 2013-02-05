Сергей Филин начал проходить курс лечения в Германии

Худрук балетной труппы Большого театра Сергей Филин после выписки из московской больницы прилетел в немецкий город Ахен,. Представители одной из крупнейших клиник Германии подтвердили: курс лечения начался.

Курс лечения и реабилитации в Ахене может затянуться на несколько месяцев. Возможно, балетмейстеру предстоят новые операции.

Университетская клиника в Ахене обслуживает более 46 тысяч пациентов в год. Специализированные клинические отделения ожогов, а также глазных болезней и травм знают далеко за пределами Германии.



