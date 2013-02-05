В концертной программе "Слова и музыка" теле- радио ведущий, автор программы "Синемания" Давид ШНЕЙДЕРОВ читает стихи современных поэтов: В. Полозковой, Д. Быкова, лирические произведения Андрея Орлова и др.

Стихотворения исполняются под музыку в исполнении саксофонистки с мировым именем, лауреата международных конкурсов Вероники КОЖУХАРОВОЙ. "Слова и музыка", "Лед и пламень", "Давид и Ника" - все это ждет зрителей удивительного и уникального концерта!ЖДЕМ ВАС!!!

Москва, м.Таганская (кольцевая) Нижний Таганский тупик.,д.3

заказ столика по тел.(495)915 04 34

Сбор гостей в 19.00, начало концерта в 20.00

вход: 400 р.



www.clab-vysotsky.ru