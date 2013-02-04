Передачу "Девчата" в ближайшее время будет вести Анастасия Голуб. Место ведущей ток-шоу стало вакантным после трагической гибели актрисы театра и кино и телеведущей Марины Голуб.

Со-ведущими Марины Голуб по программе "Девчата" были Ольга Шелест, Алла Довлатова, Маргарита Митрофанова и Тутта Ларсен. После того, как Марины не стало, на ее место долго не могли выбрать замену. Кастинги проводились. Но не складывалось. Тогда продюсеры решили пригласить на проект дочку актрисы - Анастасию Голуб.

Настя призналась, что в те дни были только грустные звонки. А приглашение на "Девчата" - луч света, пишет "КП". Исполнительный продюсер ток-шоу Светлана Подчерняева надеется, что поклонники программы примут Настю. По ее словам, Анастасия похожа на маму не только внешне, у нее такая же энергетика.

Напомним, в Москве в ночь на 10 октября на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского столкнулись четыре автомобиля. Погибли два человека - Марина Голуб и Дмитрий Туркин.

Марина Голуб - заслуженная артистка России. Работала в Театре миниатюр Аркадия Райкина, театре "Шалом", в 2002 году перешла в МХТ имени Чехова. Вела телепередачи "Утренняя почта", "Доброе утро!", "Эх, Семеновна!", "Девчата" на телеканале Россия 1.