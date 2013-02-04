Изысканное кабаре Парижа в центре Москвы

В дни весенних праздников в Россию приедет кабаре CRAZY HORSE - визитная карточка Парижа, его гордость, страсть, вдохновение и очарование. За 60 лет своего существования именно это французское кабаре стало эталоном эротического перформанса, в котором главную роль играет совершенное женское тело. Роскошь и изысканность, престиж и элегантность, женственность и грациозность — все это сделало CRAZY HORSE легендой, к которой жаждет прикоснуться каждый, обладающий утонченным вкусом.

Прославленное кабаре уже приезжало в Москву и Петербург, где знаменитых танцовщиц публика встретила аншлагами абсолютно на всех спектаклях. В этом году Crazy Horse приедет с обновленной программой и не только в столицы: самые красивые и обольстительные француженки посетят также Нижний Новгород и Самару. В Москве многочисленных поклонников Crazy Horse также ждет сюрприз: на этот раз девушки будут выступать на новой площадке — во Дворце на Яузе с 21 по 26 февраля. По мнению французского руководства, театрально-концертный зал этого прекрасно отреставрированного здания позволит создать атмосферу настоящего парижского кабаре. Попав сюда, московские зрители окажутся в самом сердце столицы высокой моды.

Полуторачасовая программа от Crazy Horse – это калейдоскоп красоты, страсти и рафинированного французского шарма. Представление состоит из нескольких этюдов, которые исполнят потрясающе красивые девушки. Прямо на сцене всех танцовщиц одевают в восхитительный свет, после чего зрителям невозможно понять, где заканчивается кожа и начинаются сложнейшие визуальные эффекты. Сейчас с Crazy Horse сотрудничают такие знаменитости, как Кристиан Лабутен, Дэвид Линч, Миучча Прада и Роберто Кавалли, что напрямую отражается на качестве и зрелищности постановки.