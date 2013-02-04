Кобзон: Оскара Фельцмана на Новодевичьем кладбище не похоронят

Иосиф Кобзон сообщил, что знаменитого композитора Оскара Фельцмана на Новодевичьем кладбище, как он хотел, не похоронят. На Новодевичьем нет места.

Решение о времени и месте похорон композитора примет его сын — пианист и дирижер Владимир Фельцман. Его приезда из-за рубежа в Москву ожидают во вторник вечером. Об этом сообщил председатель Союза композиторов России Владислав Казенин.



По его словам, предположительно, прощание с народным артистом РСФСР пройдет в среду, 6 февраля, в Доме композиторов. Автор шлягеров "Ландыши", "Белый свет", "Ходит песенка по кругу" не дожил до своего 92-летия всего две недели. О смерти композитора Оскара Фельцмана сообщил в воскресенье вечером Иосиф Кобзон.