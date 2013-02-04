Главный дуэт страны выступит в Кремле

Дуэт Варум и Агутина давно стало чем-то единым и неразделимым. Она - нежное и хрупкое воплощение Женственности, Он - интеллигентный брутальный Мужчина - на сцене эти две основы мироздания переплетаются, очаровывая и унося зрителя в грезы, в которых правит только любовь и музыка. В субботний вечер 16 февраля 2013 года на сцене Кремлевского Дворца Анжелика Варум и Леонид Агутин представляют новую концертную программу, посвященную Дню всех влюбленных.

Музыка Леонида Агутина и Анжелики Варум - такая разная: зажигательная, серьезная, романтичная, но всегда такая "настоящая"... Джазовые импровизации любимых песен – такими их можно услышать только на концертах, а также премьеры композиций с еще невыпущенных альбомов артистов. Зрителей ждут и танцевальные хиты дискотек в модном электронном звучании, и «живая» музыка, в сопровождении группы «Эсперанто» - одного из лучших коллективов страны. Музыканты «Эсперанто» - профессионалы высшего класса... каждый в отдельности - личность, вместе - "звездный десант"! Шоу-балет Анжелики Варум «Лебеди Фанк» - мейн-стрим современной танцевальной культуры – наполнит зал движением и жаждой жизни.

Являясь бесспорным символом любви, Леонид и Анжелика прекрасно смотрятся вместе и в жизни, и на сцене, неизменно являя собой удивительно гармоничный дуэт. Их совместный концерт в Кремле, безусловно, станет замечательным подарком для поклонников творчества музыкантов! Они умеют говорить о любви так, как никто другой, просто потому, что знают, что это такое.