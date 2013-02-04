Супруге Оскара Фельцмана только сегодня стало известно о его смерти

Ранее СМИ со ссылкой на Иосифа Кобзона сообщали, что композитор скончался от острой сердечной недостаточности в воскресенье. Жена Фельцмана говорила, что композитор находится в реанимации.

"Еще вчера мне никто ничего не говорил, но сегодня выяснилось, что Оскар Борисович, действительно, умер в ночь на воскресенье. Он очень мучился", — сказала Нина Васильевна ria.ru.

Она отметила, что пока неизвестно место и время похорон: "Но он хотел бы быть похоронен на Новодевичьем кладбище".



