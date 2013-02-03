Новый директор музея-заповедника "Кижи", бывший глава Карелии Андрей Нелидов заявил, что "Кижи" будут развиваться согласно концепции его сотрудников. Нелидов сообщил, что готовится проект развития музея, и он будет представлен Министерству культуры через три месяца.

Новый директор музея-заповедника также заверил, что никаких кафе, отелей и клубов на территории охраняемой зоны острова строиться не будет.

Но в музей приезжают туристы, и они должны получать полноценные услуги. Нелидов отметил, что за пределами охранной зоны должна быть развитая инфраструктура: турист, посещая уникальный остров с музеем должен иметь возможность отдохнуть и, возможно, остаться на несколько дней, передает радиостанция "Эхо Москвы". Министр культуры, назначивший бывшего главу Карелии директором "Кижей", считает Нелидова сильным лоббистом, который поможет развитию музея.

Напомним, сотрудники "Кижей", жители и власти Карелии забили тревогу, когда Мединский уволил прежнего директора. А пост директора музея-заповедника "Кижи" займет экс-глава республики Карелия Нелидов.