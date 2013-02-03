Александр Цекало прокомментировал уход Гришаевой из «Большой разницы»

Продюсеры «Большой разницы» Александр Цекало и Руслан Сорокин прокомментировали уход из проекта популярной актрисы Нонны Гришаевой.

Они признались, что об уходе звезды шоу узнали из СМИ, и эта новость стала для них полной неожиданностью.

«АН» сообщали, что Нонна Гришаева покидает «Большую разницу» из-за того, что ее не устраивает качество новых выпусков.

Цекало и Сорокин отметили, что поддерживают Нонну в ее решении покинуть проект из-за неудовлетворительного, по ее мнению, качества ролей, которые ей предлагали в нем, передает РИА Новости.

Продюсеры отметили, что «актрисе есть с чем сравнивать». Цекало и Сорокин считают роли, которые Гришаева играла в фильмах «Карлсон», «На измене», «Мужчина с гарантией», «сокровищницей отечественного кинематографа».

По их мнению, работы в этих картинах доказали, что Нонна Гришаева комедийная актриса такого уровня, как знаменитые Фаина Раневская, Рина Зеленая, Людмила Гурченко.

Программа «Большая разница» в январе 2013 года трансформировалась в полуторачасовой развлекательный телеканал с таким же названием. Новый формат подразумевает юмористическую подачу содержания обычного телеканала — новостных выпусков и различных других программ. Лицом и ведущим проекта стал Александр Цекало.

Производитель «Большой разницы» — продюсерская компания «Среда». Цекало до 2012 года вел программу вместе с известным телеведущим Иваном Ургантом, который в октябре прошлого года объявил об уходе из проекта.

В эфире программы актеры делали пародии на популярные телепередачи, кинофильмы, а также на некоторых известных людей.

У Нонны Гришаевой много работы в театре, в планах несколько театральных премьер.