В состав высшего совещательного органа Китая вошел Джеки Чан

В состав высшего совещательного органа Китая, кроме других звезд, вошел Джеки Чан, отныне звезда мирового кино стал советником Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК).

Кроме Джеки Чана, в ВК НПКСК вошли луреат Нобелевской премии, писатель Мо Янь, экс-центровой игрок баскетбольной команды "Хьюстон рокетс" и самый богатый в Китае спортсмен Яо Мин. Решение о включение всех вышеназванных деятелей было принято на заседании Постоянного комитета ВК НПКСК 11 созыва на основе предложения ЦК Коммунистической партии Китая.

СМИ Китая уточняют, что ВК НПКСК является высшим совещательным органом в политической системе Китая, в который входят 2237 человек.