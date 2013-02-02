Новый директор музея-заповедника "Кижи" экс-глава республики Карелия Андрей Нелидов пообещал, что на территории острова в охранной зоне строить не будут. По словам Нелидова, в "Кижах" не появится гостиниц, клубов и кафе.

Директор музея-заповедника подчеркнул, что такие постройки там незаконны. Но он отметил, что за пределами охранной зоны должна быть развитая инфраструктура. Нелидов пояснил, что турист должен иметь возможность приехать, отдохнуть и, возможно, остаться на несколько дней, передает радиостанция "Эхо Москвы".

Проект развития музея-заповедника "Кижи" будет представлен через 3 месяца. "АН" сообщали, что назначение бывшего главы республики директором музея-заповедника вызвало волну возмущения в Карелии.

И рядовые жители и власти Карелии были взбудоражены новостью, что пост директора музея-заповедника "Кижи" займет экс-глава республики Карелия Нелидов.