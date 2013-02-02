Поэт и публицист Лев Рубинштейн стал обладателем литературной премии "Новая словесность" за сборник эссе "Знаки внимания". Ежегодная литературная премия «Нос» была учреждена Фондом культурных инициатив миллиардера и политика Михаила Прохорова в 2009 году.

Проект был создан для "выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке".



В шорт-лист премии в 2012 году также вошли книги Лоры Белоиван "Карбид и амброзия", Сергея Гандлевского "Бездумное былое", Михаила Гиголашвили "Захват Московии", Георгия Давыдова "Крысолов", Николая Кононова "Бог без машины. История 20 сумасшедших, сделавших в России бизнес с нуля", Олега Рашидова "Сколково. Принуждение к чуду" и Елизаветы Александровой-Зориной "Маленький человек".

Приз зрительских симпатий достался Алексею Моторову за книгу "Юные годы медбрата Паровозова".