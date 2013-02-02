Шаляпинский фестиваль в Казани открылся премьерой «Аиды»

В пятницу вечером на сцене Татарского государственного академического театра оперы и балета им М. Джалиля начался XXXI Международный оперный фестиваль имени Федора Ивановича Шаляпина, посвященный 140-летию со дня рождения легендарного баса. На открытии побывала корреспондент «АН-онлайн».

Поклонники оперного искусства с трепетом ожидали открытия фестиваля, потому что организаторы приготовили для них настоящий подарок. В праздник оперного искусства состоялась премьера оперы Верди «Аида» в постановке выдающегося режиссера из Санкт-Петербурга народного артиста России Юрия Александрова. Новое прочтение этого оперного спектакля отличилось не только блестящей режиссурой, но и потрясающим убранством. Оформление художника Виктора Герасименко дополнило спектакль той художественной выразительностью, которая ненавязчивыми и, в тоже время, элегантными линиями декораций и костюмов придала спектаклю особую чувственность и остроту. За дирижерским пультом сегодня стоял давний друг фестиваля Марко Боэми.

Новое прочтение оперы, благодаря созвездию исполнителей, а главные партии принадлежали солистке Мариинского театра Екатерине Шиманович, яркой представительнице швейцарской оперы Юлии Герцевой, народным артистам России и Татарстана Михаилу Казакову и Ахмеду Агади, солисту Михайловского оперного театра Юрию Ившину, сопоставимо лишь с драгоценным бриллиантом, поражающим ослепительным сиянием граней.

Примечательно, что 120 лет назад молодой Федор Иванович Шаляпин впервые ступил на профессиональную оперную сцену, именно, в «Аиде». Выбор фестиваля на это классическое произведение пал вдвойне не случайно, потому что в 2013 году его автору Джузеппе Верди исполняется 200 лет.

Шаляпинский фестиваль продлится до 16 февраля. Организаторы обещают показать лучшие постановки ТАГТОиБ им. М. Джалиля последних лет - оперы «Евгений Онегин», «Риголетто», «Турандот» , «Травиата», «Кармен», «Мадам Баттерфляй», а также современную оперу на татарском языке «Любовь поэта» Р. Ахияровой. 13 февраля день рождения Федора Шаляпина в Казани отметят оперой «Борис Годунов». Валерий Гергиев представит на Шаляпинском фестивале премьеру оперы Жюля Массне «Дон Кихот».

Всего в программе фестиваля примут участие более 500 артистов из разных стран и городов России.