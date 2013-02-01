Государственный Академический Большой Театр перенес на неопределенный срок премьеру балета "Весна священная". К столетию произведения Стравинского балет специально для Большого ставит англичанин Уэйн Макгрегор.

Почему премьера откладывается рассказала пресс-секретарь театра Катерина Новикова.



"Действительно появилась такая информация, я должна ее подтвердить, что дирекция Большого театра России, постановочная группа во главе с Уэйном Макгрегором приняли совместное решение о переносе постановки балета «Весна священная». Это произошло в связи, конечно, с болезнью Сергея Филина, который сейчас находится на лечении. И, как сказано в этом заявлении, сроки постановки будут определены после возвращения художественного руководителя балетной труппы в театр".

"АН" писали, что после очередной операции к Сергею Филину частично вернулось зрение.

Тем временем, известный британский музыкальный критик Норман Лебрехт написал в своем блоге, что одной из причин переноса премьеры стало то, что до завершения расследования иностранные артисты не могут чувствовать себя в безопасности.





