В феврале пройдет VIII Театральный сретенский фестиваль среди православных любительских коллективов

2-3 февраля в Московском Театре Русской Драмы п/р М. Щепенко покажут спектакли, прошедшие конкурсный отбор на фестиваль «Сретение-2013».



В субботу с 11:00 до 17:00 и в воскресенье с 13:00 до 18:00 на сцене театра любительские театральные коллективы, которые выберет художественный руководитель Михаил Щепенко, покажут свои спектакли. В этом году на фестиваль приедут постановки не только из Москвы, но также из Калуги, Киржача и подмосковных городов. Некоторые участники выступают на профессиональной сцене ЦДРИ, есть номинанты астраханского фестиваля «Маска-2011».

В этом году среди заявок оказался спектакль «Морозко» по сценарию Юлии Авериной, «Кошкин дом» и сказка «12 месяцев» в неожиданной обработке сестер Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря. В детском репертуаре Московского Театра Русской Драмы тоже есть эти сказки, так что Михаилу Щепенко будет особенно интересно смотреть на потенциальных конкурентов. Сразу две «Снежных королевы» претендуют на то, чтобы попасть в конкурсную программу фестиваля: в постановке коллектива при Храме во имя св. мучеников Флора и Лавра и версия Московского подворья Троице-Сергиевой лавры. Также заявлены спектакли: «Зимняя сказка» по мотивам немецкой народной детской песенки, «Мороз Иванович» по сказке В. Ф. Одоевского, «История о маленьком пастушке и большом разбойнике» по рассказу Ю. Вознесенской, «Солнышко и снежные человечки» А. Веселова и другие.

3 февраля по окончании последнего спектакля пройдет творческая режиссерская лаборатория Михаила Щепенко: он даст коллективам, принявшим участие в фестивале советы, разберет их ошибки.

Фестиваль начинался в 2006 году как завершающий этап программы общероссийского лагеря православной молодежи «Федоровский городок» и участие в нём принимали исключительно воскресные школы Покровского Благочиния г. Москвы. Тогда назвать это театральным фестивалем было сложно – несколько концертных номеров и выставка, но через несколько лет мероприятие стало тесно связано с театром.

Адрес проведения: ст. м."Таганская", Земляной Вал, 64

Условия участия: вход свободный

Аккредитация для СМИ: 8(495) 915-26-13; 8-967-232-80-04



Программа



2 февраля



11-00 Торжественное открытие фестиваля

11-10 «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршак, Л.В. Синицина в обработке сестер монастыря. Театральный коллектив при храме Рождества Пресвятой Богородицы Подворье Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря г. Калуга

12-10 «Потерянный башмак» Д. Дмитриев, муз. А. Горкина. Театральный коллектив «Лампадка» при Николо-Перервинском монастыре г. Москва.

13-30 «Семейное счастье» М. И. Кондратьева. Театральный коллектив «Белый голубь» при храме иконы Божией Матери «Владимирская» в Южном Бутове г. Москва.

14-45 «Мишуткина копейка» по мотивам рассказа А. Никитиной. Театральный коллектив «Радость» при храме Богоявления Господня в Китай-городе г. Москва.

15.10 Театральная лаборатория. Руководитель лаборатории – заслуженный деятель искусств России М. Г. Щепенко



3 февраля



13-00 «Морозко» рождественская сказка Ю. Авериной. Театр «Доброе слово» при храме Усекновение главы Иоанна Предтечи в Братееве г. Москва.

14-15 «Глухомань» по рассказу А. Макарова. Театральный коллектив «Огонёк» при Николо-Перервинском монастыре г. Москва.

15-15 «Вифлеемская ночь». Театральная студия «Васильки» при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Калитниках г. Москва.

16-45 «Снежная королева» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена и пьесы Е.Л. Шварца «Снежная королева». Театр для юного зрителя «Аленький цветочек при Московском подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры г. Москва.

17-35 Закрытие фестиваля и награждение участников.



18-00 Театральная лаборатория. Руководитель лаборатории – заслуженный деятель искусств России М. Г. Щепенко.







