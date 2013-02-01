Литературу Еврейской автономии увековечат в «цифре»

Началась плановая работа по созданию электронного архива литературы ЕАО. Цель проекта – используя современные технологии, сохранить культурное наследие уникального региона.

Как рассказала «АН-онлайн» заведующая научно-методическим отделом областной библиотеки имени Шолом-Алейхема Елена Кузнецова, литература ЕАО уникальна - нигде такого феномена в России больше нет.

«Первоначально это была литература на еврейском языке идише, рождавшаяся на российской окраине стараниями переселенцев. Затем на территории области произошёл органический сплав культур и литературных традиций – русскоязычной и еврейской. Это феномен, достойный научного изучения», - рассказала Елена Кузнецова.

Участники проекта (библиотекари, журналисты, педагоги, студенты) собирают материалы по нескольким направлениям. Среди них – история литературного процесса в ЕАО, раскрытие особенности жизни и творчества местных писателей, авторские тексты произведений. Ещё одно направление – обобщение опыта продвижения и популяризации литературы Еврейской автономии, в том числе в новейшее время.