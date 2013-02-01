Christie's продал картину кисти Боттичелли за 10,4 млн долларов

Аукционный дом Christie's продал картину кисти Сандро Боттичелли из коллекции Джона Рокфеллера за 10,4 млн долларов, итоговая цена превысила эстимэйт почта в два раза, эксперты предсказывали цену в 5-7 млн долларов.

"Богоматерь с младенцем Христом и святым Иоанном Крестителем" написана, по оценке искусствоведов, художником эпохи раннего Возрождения Сандро Боттичелли в 1500г.