Эдите Пьехе сделали операцию по замене сустава. Концерты не отменяются

75-летняя певица Эдита Пьеха вернулась из Германии в Россию после операции по замене коленного сустава на металлический протез и курса реабилитации в Аукамм-клинике в городе Висбаден.



Популярнейшей исполнительнице еще предстоит курс восстановительных процедур, который будет длиться 3-4 месяца, но это не помешает ей продолжить концертную деятельность, пишут СМИ. Ближайшее выступление состоится уже 16 февраля.



