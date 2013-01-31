Кинофорум «Золотой Витязь» пройдет в Хабаровске

Полторы сотни кинокартин различной тематики планируется показать хабаровчанам и гостям краевого центра. Столько работ, как ожидается, будет представлено в программе XXII Международного кинофорума «Золотой Витязь». Он состоится с 22 по 31 мая, и будет приурочен к 155-летию Хабаровска и 75-летию Хабаровского края, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-центре правительства региона.

Напомним, инициатива проведения фестиваля в Хабаровске принадлежит президенту ООО «МКФ «Золотой Витязь» Николаю Бурляеву. Ее поддержал губернатор края Вячеслав Шпорт, и сегодня состоялось первое заседание оргкомитета кинофорума. Представлены будут не только художественные, но и документальные, анимационные, студенческие, детские ленты. На фестиваль планируется пригласить известных кинематографистов, а также журналистов из 20 стран мира. Как сообщил исполнительный директор ООО «МКФ «Золотой Витязь» Алексей Костюченко, традиционно свои работы демонстрируют мастера кинематографа из Польши, Болгарии, Сербии, Белоруссии, Украины, Грузии. Периодически в форуме участвуют представители Великобритании, Франции, Германии, Израиля, Турции, Азербайджана, стран Балтии и др.

Торжественная церемония открытия XXII Международного Кинофорума «Золотой Витязь» пройдет 22 мая в Хабаровском краевом музыкальном театре. Здесь будут представлены все участники и гости фестиваля. А основной площадкой конкурсных показов станет кинотеатр «Совкино», расположенный в самом центре Хабаровска. После того, как фильмы будут просмотрены членами жюри, их отдадут для показа в дома культуры, военные частях, учебные заведения края. В Хабаровском городском дворце культуры пройдут социальные кинопоказы для воспитанников детских домов и пожилых граждан.

Форум существует с 1992 года и проходит в разных городах России. Картины, представленные на конкурс, разбиваются на семь категорий. В каждой из них международное жюри присуждает Золотого, Серебряного и Бронзового Витязя. По решению председателей всех жюри присуждается Гран-при — лучшему фильму кинофорума любой категории.