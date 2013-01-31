Дагестанские танцоры выступят на карнавале в Венеции

28 января в Венеции стартовал традиционный сезон карнавалов. В этом году костюмированный праздник посвящен стихиям воды и огня. В официальную программу праздника включены выступления коллективов из России, в том числе - танцевального ансамбля «Молодость Дагестана».

Россия покажет свою красочную программу 10 февраля на площади Сан Марко. Перед началом торжественной церемонии на сцене выступит Государственный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана». Так же запланированы постановки Мариинского театра, выступления вокально-инструментальных ансамблей.

Традиционно в рамках фестиваля пойдет и выставка уникальных изделий из различных регионов России. В этом году организаторы проекта будут представлять выставку ювелирных изделий из кубачинского серебра ручной работы прославленных мастеров Республики Дагестан.

На следующий день после открытия карнавала, 11 февраля, запланировал гала-концерты Государственного ансамбля танца народов Кавказа «Молодость Дагестана». Как рассказала «АН-онлайн» руководитель ансамбля Мадина Ахмедова, ими подготовлена разнообразная 2-х часовая программа. «Второй год подряд мы принимаем участие в этом фестивале. Венецианская публика очень тепло встретила нас в прошлом году, поэтому мы с радостью принимаем участие и в этот раз. Им очень понравились кавказские мотивы, наша национальная одежда и танцы. Коллектив едет в полном составе – это 40 мальчиков и девочек. Все мы едем с пребольшим удовольствием!» - поделилась Ахмедова.

Отметим, что помимо «Молодости Дагестана» на Венецианском карнавале ранее выступал Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка».

И «Лезгинка», и «Молодость Дагестана» участвовали в фестивале по программе Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. В Дагестане такое внимание к творческим коллективам воспринимают с большой благодарностью. По словам министра культуры Дагестана Зумруд Сулеймановой, осуществление данного беспрецедентного проекта, ставшего традиционным, – дело очень нужное и полезное. «Этот уникальный проект несомненно будет способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания, дружбы между народами и культурному взаимообмену, даст новый импульс плодотворным международным научным и гуманитарным контактам», – уверена министр.