Балерина Большого, опасающаяся возвращаться в Россию, трудоустроится в Канаде

У примы-балерины Большого театра Светланы Лунькиной, которая рассказала об угрозах в адрес ее мужа – предпринимателя Владислава Москалева, уже есть несколько предложений по работе в Канаде.

В частности, с 1 февраля балерина будет вести классы у старшего курса танцевальной школы Dance Teq в Торонто, которой руководит бывший танцор Национального балета Канады Кевин Пью, говорится на официальном сайте школы.

«О, я даже не знал, что она – прима-балерина Большого театра, - цитирует Пью Globe and Mail. – В любом случае, она всех впечатлила здесь. У нее прекрасная пластика, а также слух. Видно, что она очень сильный человек».

Как выяснило канадское издание, Лунькина также приняла предложение вести классы при академии Национального балета Канады. По неподтвержденным данным, 33-летняя балерина также может получить какие-то роли в стране.

Также, по информации Globe and Mail, Лунькина вместе с мужем, который является гражданином Канады последние 20 лет, владеют домом в часе езды от Торонто стоимостью порядка $1 млн. Оба сына балерины также имеют гражданство этой страны.

Накануне Лунькина рассказала «Известиям», что она боится возвращаться на родину из-за конфликта между ее мужем и знаменитым юмористом Владимиром Винокуром, главой Театра пародий и фонда своего имени в поддержку культуры и искусства, корни которого, по словам балерины, ведут к их совместной работе над фильмом о Матильде Кшесинской.

«Представители Фонда Владимира Винокура прислали нам письма с угрозами, - заявила Лунькина российскому изданию. - Винокур был бизнес-партнером моего мужа, они вместе работали над фильмом о Матильде Кшесинской. Я здесь абсолютно ни при чем. Но они разослали порочащие меня письма, как они сказали, по всем театрам».