И рядовые жители и власти Карелии взбудоражены новостью, что пост директора музея-заповедника "Кижи" займет экс-глава республики Карелия Нелидов. О том, что вместо Эльвиры Аверьяновой заповедником займется Нелидов, на прошлой неделе сообщил министр культуры России Владимир Мединский.

Глава Минкульта предупредил, что научные сотрудники музея-заповедника останутся на своих местах. Сначала возмутились сотрудники музея. Они направили в адрес руководства страны телеграмму с просьбой отменить кадровое решение Минкультуры.

Теперь и власти Карелии намерены обратиться к министру культуры РФ.

Глава региона Александр Худилайнен инициировал создание рабочей группы, куда вошли члены правительства республики, сотрудники музея и журналисты и заявил: "Мы приняли решение обратиться к министру культуры Российской Федерации. Я доведу до него это 31 числа (января), когда буду в командировке рабочей в Москве, о необходимости изменения норм устава (музея), которое будет гласить об обязательности проведения открытого, гласного, демократичного конкурса физических лиц на замещение должности директора музея".

По его словам, в настоящее время в уставе этой нормы нет, передает РИА Новости. Это должно сделать министерство культуры России.

В понедельник, 28 января, в первый день работы на посту нового директора "Кижей" Андрея Нелидова возмущенные сотрудники музея не пускали в кабинет директора.

Предыдущий директор "Кижей"» Эльвира Аверьянова о собственной отставке узнала по телефону. Приказ о ее увольнении вышел днем позже. Главной претензией главы Минкульта Владимира Мединского к прежнему руководству был отток туристов от национального заповедника. Но сотрудники уникального музея-заповедника с такой формулировкой не согласны.

Сотрудники и жители Карелии переживают, что с приходом к власти Нелидова на территории заповедника начнутся застройки, пострадают уникальная экоструктура и архитектура.