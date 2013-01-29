Роман Абрамович купил для Дарья Жуковой картины Ильи Кабакова

Российский олигарх Роман Абрамович и его гражданская супруга Дарья Жукова купили картины художника Ильи Кабакова. Миллиардер купил коллекцию работ Кабакова, в которую вошли основные произведения художника, созданные им до отъезда из России.

Стоимость сделки не сообщается, но предположительно, коллекция может стоить около 60 миллионов долларов.

Живущий сейчас в Нью-Йорке Илья Кабаков - один из основателей московской концептуальной школы. Работы художника представлены в крупнейших музеях России, Европы и США.

Коллекция, которую приобрел Абрамович, включает в себя 40 работ. Предыдущим владельцем собрания был американский коллекционер Джон Л. Стюарт, который собирал произведения Ильи Кабакова на протяжении нескольких десятилетий.