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Фестиваль «Золотая Маска-2013» открылся балетом Amore Buffo
29 января 2013, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]
Национальный фестиваль «Золотая Маска-2013» в понедельник открылся балетом Amore Buffo Екатеринбургского театра оперы и балета. Этот спектакль борется за «Золотую Маску» в пяти номинациях: лучший балет, лучшая работа балетмейстера, лучшая работа дирижера в балете, лучшая мужская и женская роль в балете.
Представители Московского театрального общества отметили свежее направление в стилистике, исполнение работы оркестра на очень высоком уровне, а также современный подход к хореографии и слаженную работу артистов. Специалисты отметили особенность Екатеринбургского театра в сравнении с другими театрами - очень много молодых солистов.
Балет отмечен был и своим необычным подходом: артисты танцуют не в пуантах, а в современной балетной обуви. Это концепция не классического исполнения, а современной хореографии в постановке талантливого молодого хореографа Славы Самодурова, который номинирован на премию. На премии также претендуют главный дирижер театра Павел Клиничев, а также исполнители главных партий Елена Воробьева и Андрей Сорокин.
19-й Театральный фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве до 15 апреля 2013 года. Церемония вручения премий состоится 16 апреля в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. В этом году на премию претендуют 148 номинантов. Будет показано 57 спектаклей 46 театров России.
«Золотая Маска» была учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Лауреаты премии объявляются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.
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