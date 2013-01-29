Николай Караченцов проходит плановую диспансеризацию

Актёр Николай Караченцов в понедельник госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, по данным ряда Интернет-СМИ. Караченцов проходит плановую диспансеризацию перед предстоящим курсом лечения в Китае.

В медицинском учреждении отмечают, что Караченцов "находится в отделении нейрохирургии".

Актер театра Ленком Николай Караченцов попал в ДТП в 2005 году, где получил очень серьезные травмы.