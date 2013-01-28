Эра пленочного кино в России закончилась

Современный российский кинематограф практически полностью перешел на цифровой формат. Об этом рассказал сегодня известный деятель российской кинематографии Дмитрий Яшонков, кинооператор в ходе творческой встречи с казанскими студентами и коллегами.

Сегодня Дмитрий Яшонков на факультете кино и телевидения в Казанском государственном университете культуры и искусств продемонстрировал отрывки из последних пленочных фильмов России, в создании которых он принимал участие в качестве оператора-постановщика.

Д.Яшонков, в свое время, начинал работу в Казанской студии кинохроники. Сейчас на счету Дмитрия более двухсот музыкальных клипов и рекламных роликов. В его фильмографии такие известные картины, как «Родина ждет», «Туман», «Бой с тенью» и др. В 2009 году за лучшую операторскую работу Д. Яшонков был удостоен престижной награды «Кинотавра». Он является членом жюри конкурса операторского искусства «Белый квадрат». По словам Д. Яшонкова, анализ конкурсных работ и побудил его к этой встрече. «В Казани я учу будущих операторов, - сообщил он «АН-онлайн», - Я это делаю бесплатно с одной благой целью повышения уровня мастерства кинематографии в целом».

В рамках встречи столичный гость провел мастер-класс, в ходе которого большое внимание уделил расстановке источников света в кадре и композиционным приемам. Он открыл секрет превращения скучного кадра в увлекательный, а также рассказал, почему в фильме «Родина ждет» небо зеленого цвета и как случилось, что «гелевый шар луну вдруг сыграл». Также присутствующие узнали, почему «белое небо – это плохо», а «низкое солнце – это лучше» и другие премудрости съемочного процесса.

В Казань столичный мастер прибыл по приглашению преподавателя вышеназванного университета и организатора, известных здесь, молодежных кинофестивалей Николая Морозова. «Мы, в свою очередь, преподаем основы операторского мастерства, - поделился с «АН-онлайн» Н.Морозов, - но, когда студенты, знакомятся с основами из уст мастеров такого уровня, как Дмитрий, они запоминают и воспринимают информацию иначе. Это очень действенный метод для зачина на будущее и закрепления пройденного материала».

На встречу с Д. Яшонковым пришли также известные казанские операторы Хайдар Миндубаев, Евгений Анисимов и Александр Лобанов, которые считают профессиональное общение и обмен опытом друг с другом основой профессионального роста.