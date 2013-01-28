Линогравюра Пикассо найдена у украинца при пересечении границы

Сотрудники пограничной службы при проверке автомобиля гражданина Украины обнаружили линогравюру, автором которой может быть испанский художник Пабло Пикассо. Картина отдана на экспертизу.

При осмотре грузового автомобиля Renault на пограничном пункте «Ягодин» в Волынской области на границе с Польшей пограничники обнаружили пакет, обмотанный в бумагу и полиэтилен. В нем находились пять картин и одна линогравюра, которая, возможно, имеет оригинальную подпись Пикассо, сообщает vz.ru.



Правовое решение будет принято после выводов экспертов, которые должны установить культурную и историческую ценность полотен.



