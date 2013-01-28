Ударим шансоном по юбилею?

Уже вроде жители города-миллионника, отстаивающего свое право на статус культурной столицы Сибири, ко всякому креативу привыкли. Но новость минувшего вторника умы новосибирцев потрясла. И не только новосибирцев!

На этот раз популярность Новосибирску принесло известие, потрясающее во всех смыслах. И в этическом. И в эстетическом. И в логическом. Было проанонсировано, что 24 февраля в Новосибирске, на одной из главных концертных площадок города пройдет чествование памяти выдающегося советского летчика-аса, трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Покрышкина, 100-летие которого отмечается в этом году.

И вот, в связи с этим, на родине великого летчика при поддержке партии «Единая Россия» было решено отметить круглую дату, устроив четырехчасовой фестиваль шансона под названием «Крутое пике звезд шансона над сибирской тайгой» (согласно сообщению сайта регионального отделения «Единой России» от 22 января).

В сообщении также приводилась мотивация такого оригинального подхода к празднованию юбилея Покрышкина. «Музыкальный жанр шансон воспитывает в своих слушателях чувство гражданственности, понимание и почитание таких понятий, как «Родина», «честь», «мать», «друг» и др. Данный проект одобрен мэрией города Новосибирска и правительством Новосибирской области», — отмечали новосибирские единороссы.

Впрочем, через несколько часов объявление было удалено с сайта, лишь частично сохранившись в кэше поисковиков. Тем временем успевшие распространить новость СМИ добавили некоторые подробности относительно самого фестиваля.

Например, что в концертной программе примут участие 13 знаменитых российских шансонье, в том числе Виктор Петлюра, Ильдар Южный, Геннадий Жаров, Виталий Волк, Александр Юрпалов, Александр Звинцов и группа «Бутырка». «Незабываемый вечер с яркими впечатлениями и эмоциями гарантирован!» — процитировал текст анонса «ЕР» Regnum.

Новость быстро облетела Интернет и вызвала массу откликов пользователей. Большинство комментариев носили в лучшем случае иронический характер.

Чуть позднее, 22 января, СМИ, в том числе и наша редакция, получили пресс-релиз с официальным комментарием пресс-службы правительства Новосибирской области: «Правительство Новосибирской области не одобряло проведение фестиваля шансона в честь юбилея маршала авиации А. И. Покрышкина, как было заявлено рядом СМИ. Губернатором Новосибирской области 10 сентября 2012 года подписано распоряжение № 205-р «Об утверждении плана по подготовке и проведению основных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза, почетного жителя города Новосибирска, маршала авиации А. И. Покрышкина».

Запланированы десятки мероприятий в городах и районах области, в том числе Всероссийская научно-практическая конференция «Патриотизм и патриотическое воспитание в современном обществе: традиции и инновации», создание и презентация электронной библиотеки А. И. Покрышкина, Всероссийская интернет-конференция с участием военно-патриотических клубов регионов и ветеранских организаций, проведение форума патриотической молодежи.

С официальным распоряжением Губернатора области, утвержденным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте Правительства, никакого фестиваля шансона там нет и быть не может».

Мэрия города Новосибирска также официально отказалась от поддержки этого фестиваля.

Но ведь несколько сотен новосибирцев, согласно имеющимся билетам, придут на «крутое пике звезд шансона». И в их сознании может все-таки возникнуть связь данного мероприятия с легендарным новосибирцем Александром Покрышкиным. Все это было бы смешно…