Юные казанские циркачи прославились в Монако

Воспитанники казанской цирковой школы взяли 2-е призовое место на всемирном форуме циркового искусства в Монако, основная программа которого завершилась сегодня. Молодая поросль казанского цирка получила приз в номинации «Самая молодая труппа в Монте-Карло», где средний возраст участников составляет 18 лет.

Представители Казанской цирковой школы останутся в Монако еще на несколько дней. Они также примут участие в молодежном конкурсе 2-3 февраля.

Совсем недавно труппа юных артистов школы, руководителем которой является Ильдар Игумнов, получила специальный приз на международном конкурсе лучших национальных цирков мира.

«Череда побед продолжается, - сообщила «АН-онлайн» журналист Ольга Юхновская, которая на протяжении многих лет отслеживает этапы развития казанской цирковой школы, - Но министерство культуры республики, к сожалению, никакой материальной поддержки конкурсантам не оказало».

Далее собеседница «АН-онлайн» сообщила, что от России в Монако были представлены два номера от Росгосцирка, один от цирка Юрия Никулина и татарстанская команда. «Российские артисты поехали за государственный счет, а наши – исключительно на собственные средства», - пояснила О.Юхновская.