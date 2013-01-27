65-летие отмечает Михаил Барышников, Барышников родился в Латвии, в семье офицера, в Ленинграде закончил балетный класс у Александра Пушкина, который обучал не менее знаменитого танцовщика Рудольфа Нуреева.

Во время больших гастролей 1974 г. Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова в Канаде Барышников попросил политического убежища и остался на Западе.

С 2005 года является художественным руководителем "Центра искусств имени Михаила Барышникова", много снимался в кино и на телевидении, в частности в роли русского живописца в телесериале "Секс в большом городе", был занят в постановках на Бродвее.

Американская актриса Джессика Лэнг родила Барышникову дочь Александру, сейчас танцовщик счастливо женат на бывшей балерине Лизе Райнхарт, у супругов трое детей. Барышников - лауреат трёх премий "Эмми" и номинировался на "Оскара",