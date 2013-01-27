Питер Гут отпразднует свой юбилей на сцене театра музыкальной комедии

2 февраля 2013 года свой 70-летний юбилей отметит главный приглашенный дирижер Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии, выдающийся австрийский музыкант Питер Гут.



В честь этого события в феврале в Театре музыкальной комедии пройдут спектакли, которыми будет дирижировать юбиляр: 15 февраля – «Графиня Марица» Имре Кальмана, 16 февраля – «Веселая вдова» Франца Легара, 17 февраля – «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. В день рождения Питера Гута на официальном сайте театра можно будет посмотреть спектакль «Веселая вдова», которым дирижирует маэстро.



Дирижируя оркестром со скрипкой в руках, австрийский скрипач и дирижер Питер Гут продолжает традиции Иоганна Штрауса. В 1978 году Питер Гут основал в Вене Фестивальный оркестр Иоганна Штрауса. Работа с этим коллективом выдвинула дирижера в ряд крупнейших специалистов современной трактовки музыки "короля вальсов". Аутентичная интерпретация классической венской музыки принесла оркестру широкую известность.



С 1992 года Питер Гут возглавляет Фестиваль Венской оперетты в Японии, с 1995 года руководит постановками оперетт Иоганна Штрауса на Мадридском телевидении и постоянно приглашается как музыкальный руководитель постановок опер и оперетт в различные театры мира.



Питер Гут гастролирует во многих странах мира и выступает с прославленными симфоническими оркестрами, включая Королевский Филармонический Оркестр Лондона, симфонический оркестр Токио, симфонический оркестр Сан-Франциско, академический оркестр Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича, оркестр Тонхалле в Цюрихе, сообщает Городовой СПб.



Перу Питера Гута принадлежат несколько книг, посвященных современному скрипичному исполнительству. Им записано множество CD, большая часть которых отмечена престижными международными премиями. С сентября 2007 года Питер Гут - главный приглашенный дирижер Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии.