Спецприз фестиваля в США получил фильм о Pussy Riot

Документальный фильм Максима Поздоровкина и Майка Лернера «Pussy Riot: панк-молебен» награждена специальным призом жюри фестиваля независимого кино Sundance Film Festival.



Создатели фильма полагают, что процесс над участницами панк-группы обрел черты современного эпоса, заставляющего задуматься о религиозной ненависти, свободе личности, системе правосудия, пишет vz.ru.

Sundance Film Festival - один из самых влиятельных смотров независимого кино США, а в последние годы - и всего мира. Он был основан актером и режиссером Робертом Редфордом и назван в честь его героя в культовом вестерне «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969). Всего в рамках киносмотра было показано 113 полнометражных картин из 32 стран мира.

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