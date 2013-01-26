Джоли и Питт ждут пополнение в семействе, Анджелина беременна

Анджелина Джоли и Брэд Питт ждут пополнение в семействе, Анджелина беременна, о беременности актрисы и посла доброй воли от ООН, уже страдающей утренним токсикозом, сообщают средства массовой информации США.

Актёры вместе с 2006г., пара воспитывает шестерых детей, троих приёмных и троих родных.

Источник, близкий к паре Питт-Джоли рассказал СМИ, что Анджелина беременна и её мучает утренняя тошнота. Станут ли супруги родителями в седьмой раз или информация о беременности Джоли всего лишь слух, - покажет время.