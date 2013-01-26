Вилле Хаапасало рассказал о съемках в России и о гражданстве Депардье

Популярный актер Вилле Хаапасало снял в России 10-серийный документальный телесериал по заказу национальной радиовещательной компанией ФинляндииYLE. Фильм, как следует из названия - «30 дней с финно-угорскими народами» («Suomensukuiset 30 päivässä»), рассказывает о российских финно-уграх. Сейчас фильм показывают на канале YLETeema, который является аналогом российского канала «Культура».

В связи с показом фильма Вилле Хаапасало дал интервью, которое YLE сопроводила словами актера о том, что «снимать телесериалы в России нелегко».

Актер рассказал о проблемах, которые возникали у съемочной группы: «Не могу сказать, чтобы нам не давали снимать, но всячески препятствовали. У нас все время было такое ощущение, будто кто-то ходит перед нами и говорит людям, что надо говорить нам». Вероятно, сложности были связаны с тем, что съемки проходили в районах, где добывают нефть и газ. «Там живут российские малые народы, чье положение является проблематичным», - сказал Вилле.

Первые две серии документального сериала «30 дней с финно-угорскими народами» посвящены мордве - самому крупному финно-угорскому этносу на территории России. Следующие две части сериала рассказывают об Удмуртии, в том числе, и об удмуртских знаменитостях – «Бурановских бабушках».

В течение 30 дней финская группа побывала в Марий Эл, Удмуртия, Ханты-Мансийск, Мордовия, Коми.

Финский актер снимался в популярных российских фильмах, его хорошо знают в России, пишет YLE. Сам Хаапасало сказал: «Я говорю, что я больше не актер, я – деятель шоу-бизнеса. В России больше нет людей, которые – просто актеры. Еще в 90-е годы в России такие актеры были».

Не обошлось и без вопроса о новом российском гражданстве Жерара Депардье. «На прошлой неделе, когда я был в Москве, мне позвонили, по меньшей мере, из 40 СМИ, чтобы узнать мое мнение о Жераре Депардье, сказал Вилле. - Я им говорю: позвоните ему, а не мне. Все понимают, что это – игра. Я не думаю, что Депардье переедет в Россию».

Фильм «30 дней с финно-угорскими народами» - третий телевизионный проект Вилле Хаапасало. До этого актер снял документальные фильмы «По России за 30 дней» и «Великий шелковый путь».

Вилле Хаапасало только что закончил съемки в финском детском фильме «Рюлли и золотой ключ» («Rölli ja kultainen avain»), который выйдет на киноэкраны в начале февраля. Сейчас Вилле Хаапасало вылетел в Лас-Вегас на съемки в российском фильме.