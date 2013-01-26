В Пскове создается школа иконописцев

При Мирожском монастыре в Пскове появится иконописная школа. В школе православной иконописи будут заниматься 30 воспитанников. Иконопись будут изучать мальчики 12–16 лет, имеющие навыки рисования. Занятия планируется проводить бесплатно. Насельники Мирожского монастыря обучат ребят процессу создания иконы — от древней техники подготовки доски до золочения.

Инвестиционный проект предполагает строительство здания, где разместятся иконописный и выставочный зал, две мастерские для индивидуальных занятий, помещение для хранения красок, комнаты отдыха воспитанников, столовая, кухня, классы, медицинский пункт, служебные помещения, сообщили «АН-онлайн» в региональной администрации. На прилегающей территории будет сад, небольшой живой уголок и спортивная площадка.

Мастерство псковских иконописцев известно с 12 века. Эта традиция была прервана в 20-м веке, и возрождается в Мирожском монастыре с 1994 года. Псковские иконы отличает особый способ обработки доски, применение красок только из местных материалов, а также «включенность» персонажей в события, изображенные на иконе. Псковская икона отражает интерес к психологии человека, она фиксирует человеческие переживания.