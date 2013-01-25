Гражданкой Швейцарии может стать американка Тина Тёрнер, 73-летняя икона стиля проходит процедуру получения гражданства европейской страны, пишет пресса Швейцарии, уточняя, что певица может отказаться от гражданства США.

Тёрнер уже оформила гражданство городка Кюснахт, именно там певица живёт с мужем уже около 20 лет, рок-звезда прошла собеседование и сдала все тесты, после чего власти кантона Цюрих и федеральные власти Швейцарии должны одобрить принятие Тернер в гражданство конфедерации.

Пресс-агент Тёрнер уточнил, что певица может отказаться от гражданства США, после того, как станет гражданкой Швейцарии.