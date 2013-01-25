В Саранске отмечают юбилей Высоцкого

Большой концерт, посвященный 75-летию Владимира Высоцкого, состоится сегодня в столице Мордовии. Его организуют энтузиасты Клуба, объединившего поклонников актера, поэта и барда. Это творческое неформальное объединение было создано в Саранске в 1998 году и также отмечает свой юбилей.



В программе сегодняшнего концерта – не только выступления известных мордовских бардов и поэтов, но и композиция-рассказ о творческом пути Высоцкого, о некоторых малоизвестных фактах из жизни артиста. Организаторы мероприятия ожидают гостей – приедут почитатели творчества Высоцкого и самодеятельные исполнители из районов Мордовии. Кроме того, приглашение было послано сыну Владимира Высоцкого, Никите, однако как пояснили в Клубе, он приехать не смог, так как сегодня в Москве проводится много мероприятий, посвященных юбилею его отца.

Накануне памятной даты в столице Мордовии был открыт музей Владимира Высоцкого. Экспозиция разместилась в зале одного из филиалов городской библиотеки, здесь представлены эксклюзивные фото, видеоматериалы и книги, в том числе и так называемый «самиздат» – отпечатанные на печатной машинке и простых листах бумаги стихи поэта. В музее будут проводиться различные мероприятия, участниками которых станут все любители творчества Владимира Высоцкого, барды, поэты и артисты.

Летом минувшего года на центральной аллее парка культуры и отдыха им. Пушкина в Саранске был установлен памятник Владимиру Высоцкому.