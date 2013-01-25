На Дону установили закладной камень памятника Владимиру Высоцкому

Сегодня, в день рождения Владимира Высоцкого, в Ростове-на-Дону торжественно установили закладной камень будущего памятника. В центре города, на улице Пушкинской (напротив Дома Кино), теперь без труда можно увидеть издалека гранитную глыбу с памятной табличкой, на которой изображён артист. Огромный «камень» городу подарил один из скульпторов Краснодарского края. Он передал ростовчанам кусок гранита весом в несколько сотен килограммов с мемориальной табличкой.

О том, что Владимир Высоцкий был актёром московского Театра на Таганке, сегодня не знает, пожалуй, только тот, кто и имени такого никогда не слышал. Читающей публике меньше известно о работе Высоцкого в других московских театрах – имени Пушкина и Театре миниатюр. Лишь специалисты-высоцковеды знают о том, что один-единственный раз он выходил на сцену в качестве актёра «Современника».

А ведь ничего этого могло бы и не быть, если бы Высоцкий стал артистом ростовского театра имени Ленинского комсомола. Была у него такая возможность, и кто знает, как тогда сложилась бы его судьба. Впрочем, обо всём по порядку.

25 апреля 1960 года Высоцкий зарегистрировал свой брак с молодой актрисой Изой Жуковой. Его жена окончила Школу-студию МХАТ в 1958 году, и два года работала в киевском театре имени Леси Украинки. Главный режиссёр театра в силу каких-то причин наотрез отказался принять Высоцкого в свой театр.

Супруги, естественно, хотели работать вместе, и в 1960 году, накануне окончания Высоцким Школы-студии МХАТ его жена уволилась из киевского театра и приехала в Москву.

У Высоцкого шли переговоры с несколькими московскими театрами, но только главный режиссёр Театра имени Пушкина пообещал принять его на работу вместе с женой. Однако у молодой актрисы сразу не сложились отношения с главным режиссёром, в итоге – в списке принятых в театр её имени не оказалось.

Через много лет Иза Высоцкая рассказывала журналистам: «Я уехала в Ростов-на-Дону весной 61-го года... Володя прилетал ко мне. А потом он был на гастролях с Театром Пушкина. Приехал в Ростов на крыше вагона, между прочим. Я пришла встречать Володю, все выходят – его нет. Мне говорят: «А твой-то сидит на крыше...». Ему интереснее было на крыше приехать.

И он ездил с нашим театром на выездные спектакли, когда был свободен. И лазал за яблоками, и его схватили – под ружьём привела охрана. Были всякие такие дерзкие поступки. В совхозе увидел очень красивое яблочко – и полез. И потом они сидели с этим дедом, очень мирно беседовали на деревенском крылечке».

В другом интервью Иза Высоцкая вспоминала: «Володя всерьёз строил планы театрального завоевания этого города...».

В Ростове уже есть мемориальные знаки, которые напоминают жителям и гостям города о Высоцком, который не раз давал здесь концерты. Осенью 1975 года на здании бывшей областной санэпидемстанции на улице 7-я линия и у ворот керамического цеха комбината прикладного искусства на улице Школьной были установлены мемориальные доски. Именно в этих местах можно было увидеть выступления барда.

Памятник Высоцкому в Ростове планируют установить по инициативе группы горожан, которые собирают добровольные пожертвования ростовчан. Проект в целом оценили в два миллиона рублей. Инициативная группа собрала пока только пятьсот тысяч, но надеется, что полноценный монумент удастся торжественно открыть уже в ближайшем будущем.