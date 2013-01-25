Маэстро Валерия Гергиева ждут в Германии

В среду заседал городской совет Мюнхена. На повестку дня вынесли очень важный вопрос. А нужен ли местному филармоническому оркестру Валерий Гергиев в качестве главного дирижера?



Депутаты посчитали, что нужен. Худрук Мариинского театра вступит в новую должность в 2015 году.

- Контракт рассчитан на пять лет, - сообщила корреспонденту "Комсомолки" пресс-секретарь Мариинки Оксана Токранова.



Мюнхенский филармонический оркестр станет третьим постоянным местом работы маэстро, которому в этом году исполнится шестьдесят лет. Гергиев, кроме Мариинского театра, верховодит Лондонским симфоническим оркестром.

- Я бы не стала беспокоиться по поводу совмещения должностей, - говорит Оксана Токранова. - Валерию Абисаловичу не впервой. Насчет будущего рабочего графика и частоты поездок в Германию сказать не могу.



Мюнхенская общественность была против назначения Валерия Гергиева. Маэстро постоянно в разъездах, живет на десять городов мира, дает по концерту в четыре дня. Не то что свой, родной, Лорин Маазель, у которого как раз в 2015 году заканчивается контракт с филармоническим оркестром.